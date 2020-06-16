Плахотнюк перекидывает миллионы налички с Украины в Молдову

16.06.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавший из Молдовы криминальный олигарх Влад Плахотнюк продолжает влиять на ситуацию в стране через Украину. Оттуда ввозятся огромные суммы наличкой, направляемые на подкуп молдавских политиков и должностных лиц.

Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил вышедший вчера из тюрьмы бизнесмен Вячеслав Платон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денежные потоки, которые идут сегодня на подкуп депутатов, политического истеблишмента, судейского корпуса, правоохранительных органов, должны быть прекращены. Я просто знаю, через кого это идет – Андрей Тимоти. Он живет на Украине, недалеко и обеспечивает поступление кэш. Здесь его получают адвокаты, посредники, депутаты. Речь идет о миллионах», – сказал Платон.

За минувший месяц численность правящей коалиции в молдавском парламенте сократилась с 59 до 51 депутата. Считается, что парламентариев перекупает Плахотнюк, причем ставки растут: последний депутат вышел из коалиции якобы за сумму более миллиона долларов.