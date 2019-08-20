Плахотнюк подал голос на смерть своего компаньона

20.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк выразил соболезнование в связи со смертью своего свояка (мужа сестры) бизнесмена Юрия Лункашу.

«Настоящих друзей можно пересчитать по пальцам, они — семья, которую мы выбираем сами. Глубокая скорбь и пустота, которую ничем не заполнить. Покойся с миром, дорогой мой друг», — написал Плахотнюк на своей странице в «Фейсбуке».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Юрий Лункашу застрелился вечером 17 августа.

Он попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

Потом он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034, калибра 6.35.

Несмотря на показания водителя бизнесмена, уголовное дело по факту гибели возбуждено по статье «умышленное убийство».

Об этом заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

«Ни одна из возможных гипотез не исключена. Я уверен, что мы дойдем до конца. Всякого рода выдумки, которые были вброшены в общественное пространство, касающиеся того, что за этой смертью стоит нынешнее руководство Республики Молдова, являются частью хорошо разработанного сценария, внедряемого силами, враждебными нашему цивилизованному европейскому пути», – сказал министр в интервью Europa Liberă.

Российский политолог и журналист Армен Гаспарян заявил, что смерть Лункашу была «черной меткой» для Плахотнюка и предложил олигарху дать интервью в прямом эфире, чтобы пролить свет на то, кому нужна была эта смерть.

Имя Юрия Лункашу связано со сделкой на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрская компания приобрела здания в периметре улиц Тимиш и Бужорилор в Кишиневе, принадлежащие Плахотнюку.

Одно из зданий похоже на Белый дом в Вашингтоне.