Плахотнюк пообещал бороться против присоединения Молдовы к Приднестровью

17.06.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший «хозяин Молдовы», бежавший из страны олигарх Влад Плахотнюк обещает вернуться, чтобы бороться против «захвата Молдовы внешними силами».

Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдаванами нужно руководить из страны, а не извне, Молдова должна оставаться свободной и независимой, а не присоединяться к другой стране или территории, на которой какое-нибудь государство проводит свои игры и унижает наших граждан», – написал Плахотнюк, очевидно, намекая на Приднестровье.

Также он намекнул, что его главным врагом является Россия.

«Я осознаю, что у меня и у Демократической партии много врагов, и я знал об этом, когда мы попросили ООН принять решение о выводе иностранных войск с территории Молдовы и впервые получили эту историческую резолюцию. Я знаю, на какой риск я шел, когда когда я отказался подписать план федерализации страны», – сообщил Плахотнюк.

Он пообещал «открыть все скобки» попозже — видимо, Молдову ожидает очередная порция компромата на президента Игоря Додона (в разгар кризиса Плахотнюк опубликовал наделавшую шума видеозапись своих переговоров с ним).

Своими потенциальными союзниками он видит проевропейский блок ACUM. Им олигарх обещает помочь «выбраться из ловушки, в которую они попали».

«Мы будем готовы помочь им выйти, но мы не простим им то, как они рисковали Молдовой и ее гражданами», – написал Плахотнюк.

Далее бежавший олигарх путанно перечислил взаимоисключающие вещи. Так и не ясно, будет ли он «бороться из любой точки мира» или вернется, когда порешает вопросы безопасности для своей «напуганной» семьи.

«Я понимаю, что из-за этого Молдова больше не является безопасным местом для меня, но я не тот человек, чтобы жить в страхе, я буду идти вперед и останусь патриотом. Я буду бороться из любой точки мира, чтобы моя страна освободилась от оккупации других государств, и молдаване свободно жили в своей стране. Тот факт, что я больше не чувствую себя в безопасности в своей стране, – это одно, я просто человек.

Я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья и я будем в безопасности. Я буду стремиться к тому, чтобы Республика Молдова стала стабильной страной и люди жили в тишине и покое. До скорого!» – написал Плахотнюк.

Ранее все лидеры новой власти Молдовы публично пообещали, что олигарх ответит перед законом за совершенные преступления.