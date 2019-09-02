02.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Доходы политиков, Молдова, Политика
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Плахотнюк продал свой молдавский IT-бизнес

Группа информационных технологий S&T AG из Австрии приобрела 51% акций в капитале BASS Systems в Молдавии, которую якобы контролировал бежавший из страны олигарх «хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк.

Об этом сообщает издание Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение нескольких лет Плахотнюк и его деловой партнер Онисим Попеску заставляли все государственные органы работать исключительно с Bass Systems. С 2013 года Bass Systems выиграла государственные контракты на сумму 3.0 млрд. леев», – говорится в статье.

Депутат молдавского парламента Дмитрий Алайба полагает, что сейчас в стране массово заключаются сделки по продаже бизнесов и недвижимости людей, недавно бывших при власти.

«Да, они всё еще продают и получают последнюю прибыль в этой стране. Я уверен, что у них были большие планы, а не просто продать и сбежать, у них было много планов, они планировали разворовывать эту страну еще как минимум десять лет. Но, тем не менее, они забирают последние деньги и делают это очень легко. Я могу только представить, что происходит на рынке недвижимости и земли, как продают все, приобретенное в результате кражи, и сколько мелких компаний продается по аналогичной схеме. Хорошее заключается в том, что это означает: они не планируют возвращаться», – сказал Алайба.

Ранее сообщалось, что Плахотнюк уже после побега продал свою квартиру в центре Кишинева экс-спикеру Андриану Канду за 2,6 млн леев (около €130 тыс.).

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