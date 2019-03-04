Плахотнюк публично унизил Кремль – московский политолог

04.03.2019, Москва, Галина Шершнева

Последние парламентские выборы в Молдавии напоминали «спектакль для внешнего зрителя».

Об этом в эфире израильского ИтонТВ заявил российский политолог Алексей Мартынов.

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«Этот спектакль поставлен сегодняшним хозяином Молдовы Владимиром Плахотнюком. Президент Додон — органическая часть той системы, которую построил Плахотнюк в Молдавии. При деятельном участии Додона была изменена избирательная система в Молдове в интересах Плахотнюка. В итоге он контролирует большую часть одномандатников. В том числе, избранных в Приднестровье. Кроме того, его люди оказались на проходных местах во всех партиях», – сказал Мартынов.

Он утверждает, что Россия, которая публично поддерживала Додона, оказалась обманутой.

«Социалисты Додона не стали ломать сценарий и пошли на публичное унижение Кремля. Только ленивый не говорил в России о том, какой Додон хороший. Он был в Москве 16 раз и встречался с одним из самых влиятельных политиков мира. В любом другом месте это была бы гарантированная победа, но не в Молдавии. Здесь все проходит по нотам Плахотнюка», – добавил политолог.