Плахотнюк сдался Америке

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Демократическая партия Молдовы (ДПМ), принадлежащая олигарху Владу Плахотнюку, отказывается от власти, ее правительство уходит в отставку.

Об этом на брифинге заявил зампред партии Владимир Чеботарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В условиях, когда отсутствует возможность диалога с партиями, для выхода из политического кризиса ДПМ решило уйти из правительства путем отставки. Это единственный законный способ разрешить ситуацию с юридической точки зрения. Сегодня премьер-министр и все остальные министры подадут в отставку. Наше решение направлено исключительно на разрешение политического кризиса», – сказал Чеботарь.

При этом он назвал созданную в парламенте коалицию и сформированное ею правительство незаконными, поэтому ДПМ будет продолжать настаивать на проведении досрочных выборов.

Чеботарь подчеркнул, что уход правительства в отставку не решит проблему с блокировкой работы госструктур. Он не пояснил, какую блокировку имеет ввиду: полицейских или бабушек, ночующих под правительством в палатках за 25 долларов. В любом случае, и те, и другие сразу же после капитуляции демократов удалились.

Неожиданная развязка стала возможна после визита в офис Демократической партии посла США в Молдове Дерека Хогана. Он находился там 15 минут, после чего уехал.

Ранее Евросоюз и Россия единодушно поддержали новую антиолигархическую коалицию и правительство Майи Санду.