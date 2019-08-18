18.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Украина, Энергетика
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Плахотнюк толкнул Молдавию в объятия Ахметова

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал, чтобы правительство страны приостановило решение Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о повышении тарифов на электроэнергию на 5,6%.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Додон считает, что повышение тарифов было сделано по «политическому заказу» власти, которая контролировалась олигархом Владом Плахотнюком, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

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«Повышение составило почти вдвое больше в сравнении с первоначально заявленной цифрой. Тем самым становится ясным, что данное повышение не обосновано точными и оправданными расчетами, а представляет собой попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти», – написал Додон.

Компания Gas Natural Fenosa, которая перепродает Молдавии электроэнергию Молдавской ГРЭС (Приднестровье), по одной из версий принадлежит Плахотнюку. Причем в этой схеме посредник получает на 10% больше производителя.

Напомним, что в июне вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия не будет заставлять Молдавию закупать электроэнергию Молдавской ГРЭС, собственниками которой являются россияне.

Молдавское правительство планирует перейти  на поставки компании DTEK Trading, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова. Украинский олигарх поставлял электричество в Молдавию по тарифу на 10$ ниже, чем на внутреннем рынке Украины.

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