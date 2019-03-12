12.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Поражения после поражения на выборах попытается покинуть страну.

Об этом в своем видеоблоге заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, недавно попросивший исключить его из фракции БПП, по спискам которой он избрался в парламент.

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«Порошенко может бежать в Испанию, где у него недвижимость, или в Молдавию, где у него бизнес-партнер Плахотнюк», — сказал Лещенко.

По его словам, в обществе существует «огромный запрос на наказание Порошенко» после выборов.

«Он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией, и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю как человек, который лично общался с Порошенко», – добавил депутат.

Примечательно, что ранее лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко пообещала перекрыть все аэропорты после своей победы на выборах, чтобы Порошенко не смог покинуть страну.

В свою очередь экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров полагает, что в Молдавии Порошенко не удастся найти убежище.

“Лещенко говорит, что гарант побежит в Молдову. Но оттуда ведь нет другого пути товаров в РФ, как через Украину. Поэтому Плахотнюк его выдаст через час. Нет, всё же сутки поторгуется за голову”, – полагает Азаров.

Отметим, что текущая социология показывает, что Порошенко в случае своего выхода во второй тур проигрывает всем своим потенциальным соперникам. В то же время эксперты предполагают, что он будет делать ставку на массовые фальсификации, чтобы остаться на второй срок.