05.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Компромат, Криминал, Молдова, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня
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Плахотнюка арестовали в Москве

Тверской суд Москвы арестовал заочно молдавского олигарха Влада Плахотнюка по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает сайт РАПСИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суд установил срок содержания Плахотнюка под стражей в течение двух месяцев с момента передачи последнего правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, или с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что в конце июня следственный департамент МВД России предъявил Плахотнюку заочное обвинение в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации.

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