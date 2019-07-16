16.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Молдова, Политика, Россия
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Плахотнюка готовы арестовать в четырех странах

Бывший «хозяин Молдовы» олигарх Влад Плахотнюк будет арестован сразу же после появления в России и еще в трех европейских странах.

Об этом в интервью молдавскому телеканалу tv8 заявил политик и бизнесмен Ренато Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Додон его на записи (запись переговоров президента Додона и Плахотнюка была слита олигархом на последнем этапе борьбы за власть в июне — ред.) приглашал в Москву. Говорил, что там есть гарантии безопасности. Любой приезд Плахотнюка в Россию и еще в три европейские страны закончился бы тем, что он был бы задержан практически сразу», – сказал Усатый.

По его данным, сейчас Плахотнюк запросил политическое убежище в США, но его получение не гарантирует олигарху безопасности.

«Он уже запросил политическое убежище в США. Я уверен, что они ему его дадут. Но Америка очень прикольная страна: как дадут, так и заберут. Многие считают: получил политическое убежище, одел шорты и пошел гулять по пляжу. Нет, в случае серьезных оснований его могут в любой момент отменить», – сказал Усатый.

Напомним, что в конце июня следственный департамент МВД России предъявил Плахотнюку заочное обвинение в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации.

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