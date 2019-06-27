Плахотнюка попробуют добить

27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Даже если старая власть в Молдавии прежде чем уйти и получила гарантии безопасности от США в лице их посла Дерека Хогана, соблюдать их в Кишиневе и Москве, похоже, никто не собирается. Над окружением бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка и самим «хозяином Молдовы» сгущаются тучи.

Первые заявления президента Игоря Додона и премьер-министра Майи Санду о том, что былые преступления не будут оставлены без наказания, можно было бы счесть ритуальными декларациями, но этим дело не кончилось.

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В конце прошлой недели бывший глава предоставляющего аэронавигационные услуги госпредприятия Moldatsa Сорин Стати заявил, что из Молдовы ежедневно контрабандным путем отправляли тонны сигарет, анаболиков и янтаря. Руководило процессом ближайшее окружение Плахотнюка.

Контрабанду сигарет через «Почту Молдовы» обеспечивали люди бизнесмена и депутата Илана Шора, за их отправку в Молдову отвечал доверенное лицо Плахотнюка Костантин Цуцу, за поставки этилового спирта и сигарет из Приднестровья — тогдашний заместитель главы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк.

Цуцу и Плахотнюк.

Также Стати рассказал, что из Молдовы в Гонконг каждую неделю экспортировали по две тонны контрабандного янтаря, доставляемого с Украины. За это отвечал генсек Демпартии Костантин Ботнарь по кличке «Барсетка». По документам украинский янтарь проходил как «камень», а в Гонконге из него делали украшения.

Как утверждает Стати, контрабандные поставки прекратились только с уходом в отставку правительства Филипа, подконтрольного Плахотнюку.

Премьер Санду мгновенно отреагировала на обвинения, потребовав от прокуратуры возбудить уголовные дела. А президент Додон созвал 26 июня Совет Безопасности. Обсуждалось «выявление и устранение всех схем контрабанды, в первую очередь четырех групп товаров: янтарь, анаболики, сигареты и алкоголь».

«Крыша» закончилась. Никто не вернется из-за границы, чтобы прикрывать незаконные схемы. Все они должны быть раскрыты и ликвидированы, а причастные лица – привлечены к уголовной ответственности. Высший Совет Безопасности будет отслеживать весь процесс расследования по этому направлению. Следующее заседание пройдет уже через 10 дней», – написал Додон в своем телеграм-канале.

В этот же день следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение в контрабанде наркотиков находящемуся в бегах молдавскому олигарху Владу Плахотнюку.

По данным следствия он входил в руководство транснационального преступного сообщества, которое организовало канал контрабандных поставок особо крупных партий наркотического средства гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и их последующий незаконный сбыт, в том числе на территории Российской Федерации.

В Белоруссии, Молдавии и Испании уже установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотического средства гашиш.

В деле 28 эпизодов. Обвинения также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка Константину Цуцу, который выступал организатором «народного протеста» против новой молдавской власти, когда профессиональные спортсмены не допускали членов правительства к месту работы. Как организатор наркосиндиката упоминается также Олег Прутяну.

Цуцу и Прутяну по кличке «Борман» и раньше фигурировали криминальной хронике. В 2012 году они проходили обвиняемыми по делу об убийстве криминального авторитета из Оргеева Алексея Веретко. Однако в мае этого года молдавский суд оправдал обоих.

В 2015 году молдавские СМИ публиковали обвинительный акт румынских прокуроров, который они направили в суд по делу лидеров группировки «Патрон», которую возглавлял Прутяну. В частности, в документе говорилось о криминальной разборке вокруг нелегального производства сигарет в Румынии летом 2013 года, не последнюю роль в которой сыграл Константин Цуцу.

Если местонахождение Плахотнюка неизвестно, Цуцу по слухам находится в Киеве.

Сам олигарх назвал все обвинения «фантазиями».

«Сейчас идет огромное давление со стороны Москвы и в Молдове для того, чтобы заводить на меня дело за делом, в надежде на то, что так будет эффективней. На людей давят, чтобы они давали ложные показания против меня. Конечная цель — запугать меня», — написал Плахотнюк в «Фейсбуке».

Физическое отсутствие в Молдавии Плахотнюка не мешает ему влиять на ситуацию через десятки и сотни людей, оставшихся в структурах власти и юстиции. Так Апелляционная палата Кагула 26 июня не смогла рассмотреть ходатайство прокуроров об аресте союзника Плахотнюка бизнесмена и депутата Илана Шора, который проходит по делу о краже миллиарда долларов из молдавских банков.