Плаксивый Зе-клоун огорошил западных нянек в Швейцарии: «Допомога» запаздывает – её слишком мало для «перемоги»

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 20:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Швейцария


Если кто-то думает, что Украина заговорила о мире, потому что начала слабеть, то это не так – Киев всё время об этом говорил.

Об этом на пресс-конференции по итогам «саммита мира» в Швейцарии заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если кто-то думает, что Украина заговорила о мире, потому что начала слабеть, то это...

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«Проголосованный пакет США, поддержанный пакет nordic странами, поддержан важный пакет Великобританией. Вопрос, действительно, в сроках. Именно в этом. Не потому, что мы слабеем, поэтому мы заговорили о мире. Мы всегда говорили о мире, мы всегда обращались. Почти два года прошло с тех пор, как мы предложили «формулу мира» на G20 именно в пик войны. Мы хотели закончить эту войну, хотели, чтобы мир давил на Россию и закончил эту войну, и остановил нас убивать», – жаловался Зеленский.

В то же время он посетовал, что для «перемоги» помощи слишком мало.

«Помощь есть, есть серьёзные пакеты. Достаточно ли её, чтобы победить? Нет. Запаздывает ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим ежедневно», – добавил киевский узурпатор.

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