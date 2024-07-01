Пламен Пасков: Европейцам уже осточертели украинские беженцы и русофобия

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Большое количество евроскептиков, вошедших в нынешний состав Европарламента, объясняется тем, что европейцам надоела русофобия и милитаризм засевших в Брюсселе глобалистов.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этот ЕП вошло большое количество людей, которые либо будут требовать кардинального изменения в конструкции и работе ЕС, а если это будет невозможно, они будут добиваться, если хотите, разрушения этого ЕС, и давайте что-то строить заново, не то, что нужно глобалистам, потому что мы всем этим объелись», – сказал Пасков.

Также, по его словам, европейцев достала милитаристская истерия и русофобия.

«Впервые после конца Вьетнамской войны в Америке готовят призыв молодых людей в возрасте 18-25 лет. И подобные военные данные обновляются и в Восточной Европе. В Болгарии, когда мы были на избирательной кампании, один из наших кандидатов в депутаты болгарского парламента говорил, что его вызывали в военкомат, получил извещение. Первое, ты извещение получаешь, а потом повестку. Когда получаешь извещение, это обновляют твои данные, возраст, заболевания, снимают меры для формы. Во всей Европе, и не только, действительно, людей готовят к этому. И готовят не пропагандным образом. Пропаганда уже выветривается. Всем уже осточертело вести себя [вежливо] с этими украинскими беженцами, как будто это избалованные туристы, которые хотят пяти-семизвёздочную гостиницу, а не просто, там, крыша, еда. Избыточная демонизация России тоже осточертела», – рассказал политик.

«Тем более, когда сейчас речь идёт о призывах, этим объясняется, почему в ЕС вошло такое количество евроскептиков и еврокритиков», – добавил Пасков.