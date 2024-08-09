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Война в Болгарию придёт в ближайшие годы – «примерно таким же образом», как на Украину, «примерно с той же стороны» и по тем же причинам.

Об этом на канале «Дикий live» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, что разумные поймут, неразумные будут реагировать эмоционально, но скажу как есть. Например, в моей родной Болгарии, чтобы люди понимали, что это не форма наезда на администрацию Украины, а сравнение. Я понимаю, что, мягко говоря, к нам отношение одно и то же, мы примерно в одном и том же положении. Правда, война в Болгарию придёт в ближайшие пять лет. Примерно таким же образом, примерно с той же стороны», – сказал Пасков.

Он немного витиевато пояснил свою позицию.

«Один из самых больших экспертов конституционного права и суда в Болгарии [говорил], суть в том, что любое нарушение болгарской Конституции не является преступлением. За любое нарушение болгарской Конституции не предусмотрен ни штраф, ничего. Она беззащитная. И так называемый гарант болгарской Конституции, президент тоже относительно беззащитен, когда кто-то пользуется Конституцией в негигиенических целях – как хочет и где хочет. Получается абсурд. Если я нарушаю Конституцию, мне ничего, если я нарушаю закон, я преступник и мне тюрьма. А Закон под Конституцией стоит, Конституция – Верховный закон. То есть, Конституцию и в Болгарии нарушают по самое не могу, не буду примерами кидаться, можно смело смотреть на Украину – и напрямую переписывать. За некоторыми военными особенностями – всё один к одному», – рассказал политик.

После чего в качестве примеров Пасков долго перечислял события 2004, 2014 гг., отказ выплат пенсий во времена «Минска», закрытие границ после начала СВО, окончание каденции Зеленского и множество других случаев, когда на Украине была растоптана Конституция.