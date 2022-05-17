«План Б», Или «За Калыну и Волыну дайте трохи «джавелинов»

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Новости Украины

События последних дней лишний раз подтверждают, что для шайки Зеленского, война, в которую они ввергли Украину, – не более чем медиаповод и способ попиариться. С традиционным переодеванием любой «зрады» в «блыскучую пэрэмогу».

Такими «пэрэмогами» стали – провальная, ценой огромных потерь, попытка высадки вертолётного и морского десанта на остров «Змеиный» накануне 9 мая, кочующий пограничный столб – символ «выхода на границу с Россией», назначение украинских трубадуров полка «Азов» победителями «Евровидения», и, конечно же, позорная сдача недоеденных крысами 264 боевиков «Азова», выползших из катакомб «Азовстали».

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В украинских СМИ с утра разгоняется тема, будто российские войска в Мариуполе были вынуждены предоставить гуманитарный коридор для «экстракции» «хэроев» полка «Азов», «три месяца оборонявших Мариуполь», а сама «экстракция» стала результатом талантливой спецоперации украинских силовиков.

О таких мелочах, как выход недобитков без оружия, развёрнутого прапора, без нацистских нашивок (если не считать двух дегенератов), а также пункта назначения «экстракции», украинский агитпроп умалчивает.

Информационный фон был задан чуть ранее вброшенным в сеть пафосным обращением главаря «Азова» Д. Прокопенко, объявившего в завуалированной форме о приказе Зеленского – сдаться в плен без малого батальону «азовцев» – «единственным правильным решением» после образцово выполненного «Плана Б».

Оказывается, долгое сидение в затхлых казематах «гарнизона «Азовстали» под заунывное пение «батько наш Бандера» среди разлагающихся трупов и гангрены имело стратегической целью «оттянуть силы оккупантов на себя, чтобы украинские войска могли перегруппироваться и получить западное оружие».

В центральном командовании «Азова» «пэрэмога» выражена не столь ярко. Ей, скорее, придаётся оттенок деловитого «гуманизма» – выход наружу тяжелобольных, тяжелораненых боевиков и беременных нацистских снайперш состоялся с единственной целью – обмена их на российских военнопленных.

О начале капитуляции «подземного гарнизона» в Киеве предпочитают не распространяться.

Интересно, что засевшие в киевских кабинетах главари «Азова», с сегодняшнего дня прекратили «славную летопись обороны «Азовстали», а организатор и вдохновитель полка, «белый вошдь» Билецкий прекратил выходить на связь, хотя ранее пиарился практически ежедневно.

Просмотр сообщений «авторитетных» нациков в соцсетях позволяет сделать вывод, что Зелю, которого и раньше-то «побратимы» собирались стереть в порошок, теперь обвиняют в организации шоу «Оборона «Азовстали» только лишь ради победы Украины на европейском конкурсе строя и песни для бородатых женщин.

И только сейчас, получив медийную поддержку ЕС и право принимать в Киеве «Евровидение-2023», появилась возможность с чистой совестью сдать надоевшую биомассу из подвалов «Азовстали».

Надо отметить, что пропагандистский пузырь с воспеванием «твёрдых и несгибаемых» на эстрадных подмостках ЕС стремительно сдувается – в точности повторяя историю с «киборгами» в аэропорту Донецка, разобранными на запчасти и валившими в плен косяками, вскоре после могучей медийной накачки.

По сообщению российских военкоров, к моменту сдачи в плен, в катакомбах находилось свыше 2500 украинских боевиков, из них «азовцев» – 804. Каждый шестой боевик ранен – 404 человека, 55 тяжёлых.

Таким образом, решается один из главных вопросов, волнующих российскую общественность – состоится ли обмен морлоков «Азовстали» на российских военнопленных.

Как видим, для «обменного фонда» люди найдутся, если украинская сторона настаивает на обмене наших военнопленных непременно на троглодитов из «подземного гарнизона».

Можно не сомневаться, что все сдавшиеся в обязательном порядке пройдут через неизбежное в подобных случаях «сито» допросов и фильтрации. И то, что пленных вывезли в Ростовскую область, а не в Донецк – вполне объяснимо: всё-таки, столица ДНР – прифронтовой город, до сих пор испытывающий на себе артиллерийские и ракетные обстрелы ВСУ.

И, кроме того, союзные «укропы» выпустили десяток выстрелов из РСЗО по посёлку, мимо которого должны были проезжать «экстрагированные хэрои».

Пока пройдёт процесс фильтрации, в ходе которого нацистские преступники будут отсортированы от случайных и мобилизованных «попутчиков», скорее всего, укрепы в районе Авдеевки будут окончательно подавлены и Донецк сможет в нормальном режиме подготовиться к судебному процессу над «азовцами».

Уже сейчас понятно, что судьба боевиков нацистского полка «Азов» незавидна – им предстоит пройти процедуру судебного признания террористами по сумме совершённых «подвигов», что автоматически лишает их статуса военнослужащих и военнопленных, на которых распространяются конвенции и правила ведения войны.

Есть уверенность, что беременные снайперши «Азова», на руках которых кровь мирных жителей Мариуполя, включая детей и подростков, тоже разделят участь своих подельников-мужчин. Как пелось в песенке, беременна – это временно. Их детишкам найдутся достойные родители.

С террористами – разговор особый. Выбор у них простой: либо пеньковая петля для садистов, убийц и насильников по приговору специального трибунала (держим в памяти, что законодательство ДНР не страдает ложным либерализмом, сохраняя «высшую меру социальной защиты» для мразей), либо длительные тюремные сроки, включая пожизненное заключение, если у кого-то найдутся смягчающие вину обстоятельства или же ценная информация, изобличающая кровавых преступников и помогающая проведению военной спецоперации.

Есть мнение, что «побратим» уже стучит следователю на «побратима», покруче обкуренного дятла – своя шкура дороже.

Договорняка точно не будет. Любая попытка обменять или другими способами позволить боевикам «Азова» («Айдара» и других террористических формирований киевского режима) избежать заслуженного наказания будет расценена, как предательство союзников, Донецкой и Луганской народных республик, а также сотен и тысяч мучеников, погибших или пострадавших от рук нацистских преступников.

А пока, можно поздравить режим Зеленского с очередной «зрадопэрэмогой»: не получилось из «обороны «Азовстали» «новых Фермопил и Сталинграда», а из крысиного племени «Калыны и Волыны» не слепить спартанского царя Леонида и защитников дома Павлова – материал не тот.

Не прятались 300 спартанцев и защитники Сталинграда за беременных баб, не стреляли ради забавы из танков по домам и больницам, из снайперских винтовок – по детям и случайным прохожим. Или представить героев прошлого, пишущих во всевозможные «спортлото» – от Папы Римского до Илона Маска слезливые петиции «спасите наши шкуры» – только украинский агитпроп и способен…

Позорная сдача «бессмертного гарнизона «Азовстали», вне всякого сомнения, очень скоро скажется наихудшим образом на стойкости и желании других ошмётков ВСУ к дальнейшему сопротивлению, которым уже не помогут никакие информационные стероиды.

Зрада в штабах и центрах принятия решений становится явной и ощутимой: украинскому солдату на фронте бессмысленной войны начальством отводится утилитарная роль «пушечного мяса», «сакральной жертвы», картинки в телевизоре – и всё для того, чтобы кучка кровавых клоунов могла красиво тусить по заграницам и грабить последние активы страны.