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10.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Война, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Украина
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План «Б» Зеленского: «Откусить» часть Горловки, чтобы добиться пересмотра Минска-2

Новости Украины

Слухи о подготовке военной операции Украины на Донбассе могут иметь основания – не исключено, что Киев рассчитывает на занятие армией части территории ЛДНР, чтобы использовать это как козырь на переговорах о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

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«ВСУ по объективным причинам не способны на широкомасштабное наступление по всей линии соприкосновения. Но они могут попытаться откусить кусок территории, взяв под контроль, например, часть Горловки, – чтобы Украина могла, так сказать, зайти на переговоры с козырей, с лучших позиций.

Есть идея о том, что Минск-2 надо переписать на более приемлемых условиях. Это может быть одной из целей обострения.

Другой может быть стремление напугать западных партнеров оскалом русского медведя и вернуть европейцев к ситуации 2014 года, когда был консенсус по поводу антироссийских санкций, ведь сейчас мы видим разногласия по этому вопросу. Вероятно, Белый дом хочет исправить эту ситуацию, в том числе, и таким путем.

Думаю, есть риск эскалации в ближайшие недели. Такие события всегда начинаются, когда их меньше всего ждут», – сказал Золотарёв.

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