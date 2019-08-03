План Бжезинского в действии: Гражданка США убила тысячи жителей Украины

03.08.2019, Киев, Игорь Петров

Деятельность американки Ульяны Супрун на посту и.о. министра здравоохранения Украины привела к смерти огромного числа граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Леди смерть» убила сотни тысяч украинцев. У нас в клиники уже идут со своими шпицами за анализами. Разве что не берут простыню.

Когда я вижу эту «медсестру» с безумными глазами… «безумная шляпочница»… да плевать я хотел на то, что она американка. Она убила десятки тысяч пенсионеров, сознательно или несознательно.

«Увидеть пенсию и умереть». Это – подставная фигура, которая выполняет указание Бжезинского «украинцев должно быть 15 миллионов», как Бжезинский сказал на съезде в Варшаве», – сказал Василенко.