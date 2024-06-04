План «демократии» для России от Касьянова: Запад назначит своих ставленников без всяких выборов

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Будущее «демократическое» правительство России будет сформировано из людей с либеральными взглядами по сговору с теми представителями российской элиты, которые хотели бы восстановить отношения с Западом.

Об этом экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По консенсусу такое правительство может быть сформировано. Я имею в виду, по консенсусу с этими действующими ныне в России серыми кардиналами. Тогда жесткое демократическое правило, которое это правительство будет проводить в жизнь, оно сможет это сделать без всеобщих выборов, которые сегодня с отравленным населением, отравленным избирателем, конечно, провести будет невозможно. Этот период, на мой взгляд, будет очень длительным. Но консенсус теоретически возможен даже с теми группами, которые сегодня находятся во власти», – рассуждал Касьянов.

Такой сговор, по его мнению, может произойти через три года «после военных успехов Украины». Столько же времени потребуется для того, чтобы «демократические СМИ» провели “детоксикацию” значительной части населения, подготовив его к “правильным” выборам.