«План Европы – это война ценой жизни украинцев» – галичане-бандеровцы заподозрили неладное

Заявление прибалтийских стран о том, что им невыгодно прекращение огня на Украине, подтверждает всю «токсичную, злокачественную конспирологию» о том, что Европа воюет руками украинцев, – которую попросту нечем крыть.

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три балтийские страны озвучили эту логику – нам невыгодно прекращение огня на Украине, потому что тогда враг переключатся на нас. Естественно, это включает всю эту токсичную, патогенную, злокачественную конспирологию, типа, они заинтересованы в том, чтобы война оставалась дальше на горбе украинцев, чтобы гибли украинцы, чтобы оно происходило на нашей территории, страдала Украина. А они не заинтересованы в прекращении огня, потому что им нужно подлатать свои оборонные бюджеты, подготовиться, иначе тогда на них нападут. То есть, пусть лучше пока будет здесь, мы вам будем финансировать, мы вам будем давать деньги, оружие и миллиарды, конфискованные активы – конечно, всё в кредит. Но дело даже не в этом. То есть вся эта конспирология, с таких очень примитивных взглядов, она не минует, и этому нечего противопоставлять. Вот эта позиция, что против прекращения огня, потому что Россия переключится на них – оно будет сейчас буйным цветом цвести. И крыть это особо нечем, это разговор сложнее, для любителей тонкостей. А сейчас у нас, когда всё поплыло, тонкостей уже нет, уже хватаются за всё более или менее понятное», – грустил Дроздов.