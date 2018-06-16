16.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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План из Киева: Окопаться, истощать ЛДНР и готовить внезапный удар

На Украине мечтают изнурить ДНР и ЛНР позиционной войной на истощение. С таким планом в эфире меджлисовского телеканала ATR выступил известный киевский журналист Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинским военным на Донбассе нужно окапываться и выстраивать линию обороны, но при этом быть готовыми к молниеносному наступлению.

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«Логичным было бы определиться с концепцией того, чем является эта война, и какой она должна быть, буквально в ближайшее время… По моему суждению, нужно говорить о войне на истощение. Но войне.

Это примерно то, что в свое время пережил Израиль. Это война, которая замороженная, но для того, чтобы она не перешла в активную фазу, нужно готовиться к ее продолжению. Нужно готовиться к наступлению тогда, когда к этому сложатся условия. Но для этого нужно готовиться к серьезной обороне.

Нужно, чтобы люди жили не в подвалах, а в нормальных условиях, нужно, чтобы они ездили не на металлоломе, а на нормальных машинах, которые стоят очень далеко, потому что, если их вывозить на передок, не дай Бог, попадет снаряд, а это же нужно каким-то образом списывать.

Нужно, чтобы им завозили нормальную воду, чтобы они четко понимали, что они завтра наступать не будут и уходить оттуда они не будут. Это должна быть война, которая предусматривает статус-кво на сегодняшний день, строительство линии обороны, укрепление Вооруженных Сил там, где они есть, использование дипломатических средств для создания необходимой логики дальнейших действий с учетом того, что, рано или поздно, придется освобождать те территории, которые сейчас захвачены», – заявил Рахманин.