План Киссинджера в действии. Украина получает гарантии, Россия – Крым – Снегирев

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США к лету могут в принудительном порядке заставить Украину заморозить конфликт с Россией. Это сыграет на руку в предвыборной кампании президента Джо Байдена, добавив ему рейтинга как миротворцу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, если Байден, не имея возможности военным путем прекратить войну в Украине, окажет давление, например, к маю месяцу, к лету по поводу дипломатических усилий, это повысит его президентский рейтинг – не Путина? Выйдет и скажет: «Все, война закончена, не надо денег из бюджета тратить, зачем 60 миллиардов отдавать Украине? Мы поставили на паузу, мы их сохранили, а теперь 60 миллиардов будут инвестированы в экономику Соединенных Штатов». Вы можете отрицать подобный характер развития событий, что окончание войны сыграет (на условиях Российской Федерации, я подчеркиваю) на повышение рейтинга не Путина, а Байдена?.. Украина как государство сохранилась. Да, в усеченных рамках, но не стоит вопрос существования украинской государственности. Это победа Соединенных Штатов», – сказал эксперт.

«Мы подписали уже семь договоров о гарантиях безопасности. Какие гарантии, это обязательства! Вот это вас не напрягает? Это как раз тот план покойного Киссинджера. Крым – России, а мы вам даем гарантии. Семь стран уже дали гарантии, о чем гарантии непонятно. Гарантий они не дали, это неправильный юридический термин, но в общество украинское почему-то вбрасывается именно это – гарантии безопасности», – заявил Снегирев.