«План Маршалла» для Украины урезали вдвое – слава богу, хоть так» – экс-министр экономики

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Несмотря на то, что на берлинской конференции по согласованию принципов восстановления Украины прозвучала цифра почти вдвое меньше, чем было обещано ранее на соответствующем мероприятии в Лугано, Киеву, учитывая назревающую обстановку, следует радоваться и этому.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил министр экономического развития и торговли в первом постмайданном правительстве (2014 г.) Павел Шеремета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Во время прошлой конференции в Лугано украинская сторона представила проект экономического восстановления, там фигурировали цифры 750 миллиардов долларов для восстановления Украины. Что-то подобное, какие-то планы на конференции в Берлине были представлены?», – спросил ведущий.

«Цифра 750 миллиардов уже не фигурирует. Фигурирует цифра, подтверждённая мировым банком, 350 миллиардов. По разным причинам, всё-таки, это международная организация с достоверной методикой», – огорчил экс-министр, не уточнив при этом, что даже эта цифра «писана вилами по воде». «Стоит отметить, что тот план, который предложили в Лугано, там было много пожеланий, причём, центральных органов в Киеве, которые не касаются реконструкции или восстановления, это – просто такие хотелки. Поэтому цифра оказалась раздутой почти в 2 раза. Вернёмся к подтверждённой мировым банком цифре 350 миллиардов. И руководство Украины, и, что главней, международные финансовые организации и заграничные власти», – добавил Шеремета.

При этом конференцию в Берлине он назвал «эпизодом финансового Рамштайна» и призвал довольствоваться тем, что есть.

«Украина получает более чем достаточно большие деньги уже, за которые мы должны быть благодарны. Эти деньги, по моим подсчётам, как минимум, в 10, а возможно в 20 раз превышают ту помощь, которую США (пропорционально, конечно, если брать к ВВП экономики) давали странам Западной Европы в 1948-1952 году под легендарным названием «план Маршалла», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что на фоне весьма предсказуемого исхода выборов в США, довольствоваться нужно любыми финансовыми вливаниями.

«Нужно понимать нам на Украине, что это ни в коем случае нельзя воспринимать, как данность, более того, у меня есть тревога по поводу ноябрьских выборов в США, потому что, скорее всего, Конгресс перейдёт в руки Республиканской партии, которая сейчас выражает, мягко говоря, сомнения и критику по поводу большого финансирования Украины. Как они говорят, мы подписываем чеки под пустые надобности. Конечно, они преувеличивают, надобность не «пустая», но как минимум критика звучит», – опасается Шеремета.