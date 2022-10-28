«План Маршалла» для Украины урезали вдвое – слава богу, хоть так» – экс-министр экономики
Несмотря на то, что на берлинской конференции по согласованию принципов восстановления Украины прозвучала цифра почти вдвое меньше, чем было обещано ранее на соответствующем мероприятии в Лугано, Киеву, учитывая назревающую обстановку, следует радоваться и этому.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил министр экономического развития и торговли в первом постмайданном правительстве (2014 г.) Павел Шеремета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время прошлой конференции в Лугано украинская сторона представила проект экономического восстановления, там фигурировали цифры 750 миллиардов долларов для восстановления Украины. Что-то подобное, какие-то планы на конференции в Берлине были представлены?», – спросил ведущий.
«Цифра 750 миллиардов уже не фигурирует. Фигурирует цифра, подтверждённая мировым банком, 350 миллиардов. По разным причинам, всё-таки, это международная организация с достоверной методикой», – огорчил экс-министр, не уточнив при этом, что даже эта цифра «писана вилами по воде».
«Стоит отметить, что тот план, который предложили в Лугано, там было много пожеланий, причём, центральных органов в Киеве, которые не касаются реконструкции или восстановления, это – просто такие хотелки. Поэтому цифра оказалась раздутой почти в 2 раза. Вернёмся к подтверждённой мировым банком цифре 350 миллиардов. И руководство Украины, и, что главней, международные финансовые организации и заграничные власти», – добавил Шеремета.
При этом конференцию в Берлине он назвал «эпизодом финансового Рамштайна» и призвал довольствоваться тем, что есть.
«Украина получает более чем достаточно большие деньги уже, за которые мы должны быть благодарны. Эти деньги, по моим подсчётам, как минимум, в 10, а возможно в 20 раз превышают ту помощь, которую США (пропорционально, конечно, если брать к ВВП экономики) давали странам Западной Европы в 1948-1952 году под легендарным названием «план Маршалла», – сказал экономист.
Он подчеркнул, что на фоне весьма предсказуемого исхода выборов в США, довольствоваться нужно любыми финансовыми вливаниями.
«Нужно понимать нам на Украине, что это ни в коем случае нельзя воспринимать, как данность, более того, у меня есть тревога по поводу ноябрьских выборов в США, потому что, скорее всего, Конгресс перейдёт в руки Республиканской партии, которая сейчас выражает, мягко говоря, сомнения и критику по поводу большого финансирования Украины. Как они говорят, мы подписываем чеки под пустые надобности. Конечно, они преувеличивают, надобность не «пустая», но как минимум критика звучит», – опасается Шеремета.
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