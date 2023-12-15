План-минимум – освобождение Одессы и коридор в Приднестровье – Коц

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План-минимум по итогам СВО – это полное освобождение юга Украины и создание коридора в Приднестровье. В лучшем случае, украинская государственность должна быть ликвидирована полностью.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему скромному мнению, результатом окончания специальной военной операции должна стать – в принципе ликвидация украинской государственности. Но это мое личное мнение, президент об этом не говорил. Просто много разговоров об этом ходит. Естественно, демилитаризация и денацификация предполагают капитуляцию Киева.

То есть, не мирный договор, не договорняк, а окончание боевых действий на условиях Российской Федерации. То есть, на условиях, которые продиктованы с позиции силы. Поэтому спецоперация может продолжаться, мне кажется, еще очень долго, учитывая, что Владимир Владимирович говорил о городах юго-востока Украины, в том числе о том, что Одесса – это русский город… Это значит, что при определенных условиях, которые мы можем создать и которые будут созданы, мы вполне можем расширить свой взор, бросить не только на оккупированную часть Российской Федерации, но и пойти дальше, исходя из геополитических интересов Российской Федерации», – отметил он.

«А в наших интересах – отрезать Украину, – это программа минимум, я говорю о стратегических интересах после деоккупации нашей территории, – это отрезать Украину полностью от Черного моря, чтобы купировать любую возможную угрозу Черноморскому флоту нашему. Ну и, естественно, нам необходим коридор в Приднестровье, где находится большой наш контингент миротворческий», – заключил Коц.