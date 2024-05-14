«План мира» Зеленского рухнет вместе с ухудшением на фронте – Карасёв

Анатолий Лапин.  
14.05.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Харьковское наступление российских войск будет идти успешно, Украине не стоит рассчитывать на широкую поддержку так называемого мирного плана президента Зеленского. Он предусматривает ультимативное требование капитуляции России, но сейчас это выглядит абсурдно.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Харьковское наступление российских войск будет идти успешно, Украине не стоит рассчитывать на широкую...

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«Если ситуация будет складываться не в нашу пользу, будут большие потери, прорывы, то понятно, что встанет вопрос – а как можно проводить в этой ситуации саммит в Швейцарии без России? Индия скажет, Китай, если будет участвовать, Бразилия, еще кто-то…

Это лишается смысла – у вас потеря территории, вы отступаете, отходите и так далее, а вы еще тут капитуляцию требуете от России – это же абсурдно, если честно. Дальше – если я сегодня смотрю, Виктория Нуланд заявляет о том, что о границах 91-го года в ближайшее время надо забыть и так далее, быть более реалистичными – ну, это Виктория Нуланд, это же не я сказал и даже не Блинкен. Это ее детище – постмайданная Украина.

Если она это говорит, значит, понимание идет, что Украине тяжело – и рассчитывать сегодня на какое-то контрнаступление и так далее – ну…», – отметил он.

«Третий момент – по саммиту НАТО. Понятно, что «сапогом не участвуем, в НАТО не берем». Что сегодня сказал Столтенберг, генсек НАТО? Что если Украина не выиграет войну, то нечего и восстанавливать, «мы не беремся восстанавливать Украину». А какой смысл, если Украина проиграет войну? Это впервые заявлены такие причинно-следственные связи», – заключил Карасев.

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