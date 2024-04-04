План обескровить Россию провалился, а впереди ещё Китай – американский эксперт

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Развязанная США война не достигла своих целей по ослаблению России, однако Вашингтон в любом случае рассматривал её как репетицию перед большим противостоянием с Китаем.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [США] хотят обескровить Россию. Они говорят, что наполовину уничтожили российский военный потенциал, но это слишком много. Генерал Кристофер Кафоли сказал Конгрессу, что Вооружённые силы России, их сухопутные войска, сегодня больше, чем когда началась война. И что военно-морской флот и военно-воздушные силы понесли лишь незначительные потери», – сказал Фримен.

Он подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона, война на Украине – всего лишь репетиция перед грядущим противостоянием с Китаем.

«Но план заключается в том, чтобы максимально ослабить Россию, прежде чем они вступят в войну с Китаем. Об этом заявлялось несколько раз. Глава стратегического командования американских ядерных сил заявил в конце 2022 года, что это всего лишь генеральная репетиция. Что война на Украине – детский лепет, мы готовимся к большой войне», – добавил эксперт.