План по перемирию уничтожит Украину, опасаются в Киеве

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Замороженный конфликт обязательно вспыхнет с новой силой, однако к этому времени соотношение сил Украины и России будет далеко не в пользу Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России крайне важно по состоянию на сегодня выйти не на постоянный мир, а на так называемое перемирие. Это приостановка огня по состоянию как есть, или с определёнными компромиссами – ни нам, ни вам. В таком случае происходит сразу несколько опасных процессов. Первое, в ЕС есть пока что негласное правило – страны ЕС не поставляют оружие в страны с замороженным конфликтом. Когда война идёт, они могут поддержать одну или другую сторону. Когда конфликт замороженный, страны ЕС не поставляют оружие от слова совсем. И будет примерно та же политика, по крайней мере, лоббирования США. Украина с разрушенной инфраструктурой, которую нужно отстраивать. Теперь посмотрим: Россия в таком формате частично выскакивает из-под санкций. На что Россия потратит дополнительные деньги? На оружие. Будет ли у Украины возможность получить дополнительное оружие или заработать деньги, чтобы потратить их на оружие? Нет. В таком случае через шесть месяцев, год-два активная фаза войны повторяется, однако с другим базовым соотношением сил. И всё», – объяснил Тышкевич.