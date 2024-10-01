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С Запада идет все больше сигналов об активизации тамошних укпаиноскептиков. Так, влиятельное итальянское издание Il Messaggero пишет, что Италия хочет превратить «план победы» Владимира Зеленского в «мирный план», а правительство Джорджии Мелони не настроено наращивать военные поставки для ВСУ.

Со ссылкой на итальянских дипломатов издание сообщает, что переговоры по этому вопросу идут с США и Францией.

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«Римская установка — меньше говорить о ракетах, танках и победе и больше говорить о мире, деэскалации ситуации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины, учитывая, что соответствующий саммит в 2025 году принимает Италия. Рим заинтересован в направлении инвестиций и заключении контрактов», — говорится в публикации.

А немецкая Die Weltwoche сообщает, что венгерский премьер Виктор Орбан пытается инициировать «мирный саммит» между Путиным и Зеленским. По данным газеты, этому вопросу были посвящены его переговоры с Китаем и Бразилией за кулисами ООН в Нью-Йорке.

Издание сообщает, что план премьер-министра Венгрии поддерживают уже 15 стран. Сейчас обсуждается место проведения саммита. Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, участие в нем примут две страны западного блока, ранее поддерживавшие исключительно Киев – Франция и Швейцария. Последняя, как известно, недавно поддержала китайский мирный план, заслужив осуждение из Украины.

Издание добавляет, что Индия не присоединится к этой группе, «так как между Дели и Пекином остается слишком много нерешенных проблем».

«Орбан полон решимости завершить мирные переговоры. Его цель — вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США. Поскольку Киев и Москва не особо хотят вести переговоры, международное давление должно привести к прорыву в прекращении огня», – говорится в материале.

Подтверждает усиление разброда и шатаний внутри ЕС и проукраински настроенный депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс.

Хотя на словах все в Европейском парламенте выступают за победу Украины, в кулуарах довольно часто слышны призывы попробовать “о чем-то договориться”. Это значит, что кто-то может хотеть навязать Украине какое-то унизительное перемирие, – заявил он в интервью «Утренней панораме» Латвийского телевидения.

Европарламентарий предполагает, что такие разговоры особенно актуализировались в связи с состоявшимися в ноябре выборами президента в США.

«К сожалению, некоторые в Европарламенте думают в таком «трампистском» направлении», – заявил Иябс.

По его мнению, такие разговоры в новом составе Европарламента слышны все чаще. Иябс напомнил, что в этом созыве Европарламента группа евроскептиков стала третьей по влиянию группой, и их голос будет звучать громче.

«Это не значит, что они будут влиять на решения, но риторика, к сожалению, будет немного смещена в сторону Кремля», – сказал он.

Иябс считает, что война переходит в «достаточно решающую фазу». По его мнению, Запад сейчас «связывает руки украинцам». В самой же Украине тамошние «ястребы» призывают стоять до последнего и не поддаваться на «мирные провокации».

Так, бывший журналист, а ныне депутат Рады от партии «Голос» Сергей Рахманин заявил в интервью рупору киевских «соросят» «Украинская правда», что заставить Зеленского сесть за стол переговоров с Россией мог бы только «полный коллапс фронта», но такой угрозы на сегодня нет.

«Сегодня я не вижу никакой причины, которая бы обусловила, точнее, которая бы заставила Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения Вооруженных сил Украины и угроза быстрого захвата огромного количества территорий. Такой прямой угрозы на сегодняшний день не существует», – уверяет Рахманин.