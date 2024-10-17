«План победы» Зеленского – это «план побега» из погибшей Украины – Ваджра

«План победы» Зеленского больше похож на «план побега», который он обкатывал в своем зарубежном турне. Но в целом, предъявить «план победы» на третьем году войны, вызывает сомнения в каком-либо здравом смысле и осознанности действий.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас часто в эфирах звучит «план победы Зеленского». А у меня слух воспринимает как «план побега». Он по Европе катался с «планом победы», а у меня такое ощущение, что он катался с «планом побега», зондируя почву, как его реализовать в ближайшее время. У меня вопрос и к руководству, и гражданам Украины: вы с 2022 года воюете, и что, у вас до этого момента «плана победы» не было? Был только «план поражения»? Вы долгие годы готовились к войне с Россией, американцы целенаправленно стягивали вам со всего мира технику, вооружения, натаскивали ваших солдат. Вы в 2022 году начали движение к границам ДНР, неделю вели мощнейшую артиллерийскую подготовку, готовились к войне с народной милицией ДНР и ЛНР, к резне и этническим чисткам, и что, у вас плана не было, что ли?», – недоумевает обозреватель.

По его словам, действия руководства Украины настолько иррациональны и глупы, выглядят по-идиотски, что это просто поражает. Президент России Путин открыто предупредил украинское руководство, что атака на ДНР и ЛНР будет стоить им государственности. Но все свое существование Украина, как государство, шла к распаду.

«Все, что делала Украина на протяжении своей «незалежности», привело к войне с Россией, к прямому лобовому столкновению. Это было очевидно. И сейчас появляется этот персонаж, который заявляет о том, что у него есть некий план. Заключающийся в том, что Россию должен победить Запад – США и Европа. Офигительный план, ребята. Особенно с учетом того, что у вас уже около 1 миллиона человек лежит в могилах, страна разрушена, инфраструктуры нет», – подытожил Ваджра.