«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины
Обещанный Владимиром Зеленским «план победы» нацелен только на продолжение кровопролития. Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский сказал, что у нас есть четыре пункта плана победы. Первый –Украина должна стать одним из элементов стратегии глобального мира. Второе – наносить удары по территории, экономика, дипломатия, и вот, Курск.
Если будем наносить удары по Москве – что, планировщики думают, что русские поднимут руки и будут сдаваться? Не думают, какой может быть ответ, в том-то и дело.
В том и самый кошмар общества, люди старшего поколения уезжают из страны, от сердца пьют, потому что понимают, что реально будет. Какой будет ответ», – сказал Стариков.
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В свою очередь, политолог Владимир Карасев возмутился подлостью украинского руководство, уверенного в своей безопасности несмотря ни на что.
«Вы думаете, что уедете куда-то туда, если ситуация будет складываться плохо, а всех оставите здесь, умники. Кто они такие, это просто беда. Абсолютно неграмотные, незрелые люди», – добавил Карасев.
Спасибо!
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