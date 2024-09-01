«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

Обещанный Владимиром Зеленским «план победы» нацелен только на продолжение кровопролития. Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский сказал, что у нас есть четыре пункта плана победы. Первый –Украина должна стать одним из элементов стратегии глобального мира. Второе – наносить удары по территории, экономика, дипломатия, и вот, Курск.

Если будем наносить удары по Москве – что, планировщики думают, что русские поднимут руки и будут сдаваться? Не думают, какой может быть ответ, в том-то и дело.

В том и самый кошмар общества, люди старшего поколения уезжают из страны, от сердца пьют, потому что понимают, что реально будет. Какой будет ответ», – сказал Стариков.