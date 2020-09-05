План СБУ по захвату бойцов ЧВК был изначально обречён на провал

05.09.2020, Киев, Максим Карпенко

План украинской провокации с задержанными в Белоруссии россиянами из ЧВК изначально был обречен на провал – СБУ не смогла бы посадить самолет, следовавший с бойцами в Турцию.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-начальник Департамента военной контрразведки СБУ Виталий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воздушное пиратство. 32 человека, находясь на самолете, если они имеют боевой опыт, они весь самолет заставили бы лететь в нужном направлении. Они не допустили бы посадки, потому что любая попытка посадки, желание посадить они бы расценили это как захват. Поэтому это решение о применении таких методов, как посадить его на территории Украины, недопустимо. Это первое.

Но самое главное – я проанализировал все этапы так называемой проведенной операции – такая операция не могла проводиться в силу того, что она безграмотная. Россия – страна с жестким контрразведывательным режимом. Вы можете представить – в течение года, даже более, на подставную компанию проводится вербовка людей для работы за границей. В стране с жестким контрразведывательным режимом. Вы думаете, что среди них не было агентуры ФСБ, людей, которые могли поделиться с кем-то тем, что происходило? Само начало операции не внушает доверия», – заявил Романенко.

Его поддержал находящийся в студии экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Нам нужно в Украине создать специальный суд по военным преступлениям России на территории Украины. На этом суде должны быть объявлены подозрения… объявить их в международный розыск и, на самом деле, не идти на риск воздушного пиратства, а работать со всеми странами, чтобы у каждого из них горела земля под ногами, то есть, из России, чтобы никуда они не могли выезжать, кроме как на задержание и передачу Украине на суд», – заявил Наливайченко.