План США: Навязать населению России мысль о ненужности Крыма

31.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Аналитические центры США советуют руководству Америки реализовывать информационную кампанию с целью убеждения населения России об ошибочности возвращения Крыма и якобы несоизмеримо пагубных последствиях этого шага по воссоединению с отторгнутой украинскими сепаратистами частью русского государства.

Об этом на научно-практической конференции «Крымская реальность России против «крымской мифологии» Украины» в Севастополе заявила заместитель директора Научно-образовательного центра «Международные политические исследования Большого Средиземноморья» СевГУ Дарья Маковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атлантический совет США подготовил доклад «Стратегия по Украине для президента США Джо Байдена». В данном документе рекомендовано сохранять проблематику Крыма в международной повестке дня и сохранять в массовом сознании. В первую очередь населению России навязывать представление о том, что в глазах мирового сообщества Крым является Украиной. То есть одна из целей – это чтобы российские граждане воспринимали Крым составной частью Украины. То есть цель такая. Внедрение в массовое сознание мысли о том, что цена присоединения Крыма для каждого из россиян настолько высока, что игра не стоит свеч. И это ведет к обвинению действующей власти в нецелесообразности использования средств. То есть, на выходе это дает социальное напряжение, социальные бунты, дезинтеграцию системы государственного управления», – сказала Маковская.