План Тимошенко по Крыму: Забалтываем зубы, а армия готовится

07.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В партии Юлии Тимошенко разработали стратегию «возвращения Крыма», суть которой в том, чтобы украинская армия наращивала силы, пока дипломаты будут заговаривать зубы на всех площадках.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил глава «военного комитета», созданного Тимошенко, экс-вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти пять лет, которые прошли, они, с точки зрения освобождения Крыма и Донбасса, они практически бессмысленно утрачены. По одной простой причине, что власть не хотела этим заниматься. Честно говоря, ни Крымом, ни Донбассом. О Крыме они еще меньше говорили…

Для нас эта формула мира заключается в следующем – мы будем добиваться мира без территориальных и политических уступок государству-агрессору. Основой этой стратегии является следующая наша позиция. Задача украинской армии на современном этапе – сдерживать агрессора и наращивать силы, а задача украинской дипломатии во главе с новым президентом – идти в наступление», – заявил Сенченко.