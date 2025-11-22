План Трампа подразумевает «мягкую капитуляцию» России – Вершинин
По новому «мирному плану» Россия должна будет вернуть под гнёт бандеровцев часть освобождённых территорий в обмен на ничего не стоящие обещания Киева и Вашингтона.
Об этом на канале «Рой-тв» заявил живущий на Западе экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Примет ли Россия мирный план США? Не знаю, посмотрим. Но фишка в том, что для России эти пункты – очень красиво оформленная, мягкая капитуляция.
Если следовать самому мягкому варианту этих пунктов, Россия обязывается сделать то, что можно сделать только одномоментно: остановка по линии фронта, плюс Донбасс уступает Украина. А из всех остальных, занятых кровью, районов Харьковщины, Сумщины, Днепропетровщины – уходить бесповоротно.
От России просят вперед сделать некие конкретные уступки. Отдать то, что уже прочно российское, сделать еще несколько необратимых шагов, и положиться на честное слово Америки, Европы и Киева», – сказал Вершинин.
«Если допустить даже, что все эти пункты будут соблюдены скрупулезно, что получает Россия? Ну, хорошо, завтра сделают русский язык официальным. И куда денутся русскоязычные бандеровцы, заряженные на ненависть к России?
Ну хорошо, завтра перестают обижать УПЦ, возвращают ей храмы. А что, батюшки будут выступать за дружбу с Россией в той обстановке?
Россия отдает сразу и много, а получает всего лишь отложенную, максимум до конца каденции Трампа, войну. Потому что в Америке каждая следующая администрация не отвечает за действия предыдущей…
России этот компромисс неудобен. Это даже не частичная победа», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: