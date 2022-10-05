План Украины: Захват всех новых территорий России к саммиту G20

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Новости Украины

Украина намерена к середине ноября захватить большую часть территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, включение которых в состав России накануне было объявлено в Москве. ВСУ стремятся успеть к саммиту «Большой двадцатки», ожидая, что мировые лидеры там будут склонять Владимира Путина к капитуляции.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил находящийся в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть в динамике, то ситуация, которая разворачивается под Херсоном, в ближайшие две недели для России уже станет очевидным вопрос, либо произошла потеря города, либо вот-вот она произойдёт. Потому что та группировка, которая находится на том берегу Днепра, она находится почти в ситуации окружения, со всеми вытекающими последствиями. Потому что это последний кусок кадров российской армии, которую не разбили. Потому что два месяца назад Украина начала предупреждения о контрнаступлении, самые боеспособные части Россия перевила туда на этот пятачок. Все эти десантники, остатки десантных войск и самых боеспособных частей там оказались», – рассказал Романенко.

При этом он добавил, что для киевского режима ЗАЭС важнее захвата Херсона из экономических соображений.

«За эти 2-3 недели решится вопрос Херсона. Соответственно станет понятно сюжет ли Украина продавить на востоке, зайти за Сватово, подойти к границам 24-го февраля, которые обсуждались в Стамбуле в марте во время переговоров между Россией и Украиной. Соответственно вызреет ли ситуация в удар в районе Мелитополя и, прежде всего, там Украине интересна ЗАЭС, потому что ЗАЭС – это 20% генерации энергии, а энергия –это, соответственно, устойчивость экономики. Поэтому я бы сказал так, что для Украины важнее ЗАЭС, чем Херсон. Но Херсон важнее символически, потому что будет выбит последний областной центр, который был захвачен после 24-го февраля. Поэтом, когда накануне 15-16-го ноября, когда пройдёт саммит G-20 в Индонезии, к этому моменту уже будет понятно, сформировалась ли позиция с Путиным для лидеров большой двадцатки. Собственно, будут ли они его дожимать на почётную капитуляцию», – добавил киевский политолог.