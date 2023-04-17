План Запада на Украине провалился – Алкснис

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Конфликт на Украине в долгосрочной перспективе выгоден для России, которая умудрилась локализовать войну и удерживать её в удобных рамках, постепенно истощая Запад.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сейчас происходит, устраивает Россию в долгосрочном периоде. Это одна из проблем для Запада – нынешний формат отношений с Западом устраивает Россию в долгосрочной перспективе. Мы удерживаем военные действия на Украине в удобных для себя рамках, параллельно выстраиваем новую структуру мировой безопасности, экономической и политической системы, не с западным миром. И строим новую систему внутри себя, не надрываясь и не допуская того, чтобы перенапрячься, а в более-менее – рабочем режиме», – сказала Алкснис.

Она подчеркнула, что страны западного блока рассчитывали быстро одолеть Россию, и с новыми силами взяться за решение своих проблем.

«И это – одна из самых больших проблем Запада, который рассчитывал, что Россию удастся сломить, что у неё не хватит сил на долгосрочный конфликт, а потом удастся перейти к другим. А тут они упёрлись в то, что Россия выстроила вполне комфортную для себя конфигурацию. То есть, проблемы есть – рубль ослабел, где-то что-то не очень хорошо, но это всё рабочие моменты, мы их решаем. У нас есть запас прочности. Но дикого напряга на максимуме, с перспективой вообще рухнуть, упасть, не наблюдается», – добавила обозреватель.