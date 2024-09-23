План Зеленского – хлопнуть дверью, «шарахнув по России» – Карасёв

План президента Украины Владимира Зеленского состоит в том, чтобы уйти, громко хлопнув дверью, нанеся дальнобойные удары по российским тылам.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт при этом отметил, что и Россия воюет не на полную мощность, поэтому Украине придется дорого поплатиться за такие действия.

« План Зеленского заключается в следующем – получить ракеты, еще раз ударить, хлопнуть дверью. Да, это может принести ущерб, издержки России, но это не поменяет ее задачи и цели – только издержки будут, только цена. Они же тоже воюют не на всю катушку, не на пределе, не на всю мощность. Это сдержанные варианты», – отметил он.

«Ага, идет, ага, вот так идет. Сейчас почему молчат? Шарахнут – дадут ракеты, точно дадут. А они смотрят, чем закончится Генассамблея, чем закончатся переговоры. А если уже Украина даст, тогда и они. И на всякий случай они готовятся к этому, самолеты переводят и так далее. Значит, уже достать военную и инфраструктуру будет намного тяжелее…

Мы сейчас удерживаем территорию, мы же не наступаем. Когда мы будем наступать – когда сформируем новые бригады… Это надо оружие столько ждать, надо, чтобы военно-промышленный комплекс Запада поменял полностью свою индустриальную базу, это не раньше 26-го года. Вы что хотите в темноте зимой жить еще одну, потом вторую зиму, эту мобилизацию, чтобы она еще два года проходила в таком режиме?», – вопрошал Карасев.