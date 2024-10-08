В случае частичного выполнения Западом «плана победы» Владимира Зеленского, Украина превратится в угрозу, подлежащую уничтожению.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевым фактором к тем двум пунктам [плана победы Зеленского], то есть сбитию ракет РФ над территорией третьего государства ракетами НАТО, и предоставление дальнобоя с правом нанесения удара, играет только в комплексе с третьим пунктом – Украина в НАТО.

Возвратим тебя на секундочку к тому, с чем мы ехали в США. Эти три пункта были озвучены как ключевые. Они играют интегрально: если их расшить, то есть если ты дашь РСМД с правом бить, но без членства в НАТО, то в таком случае лекарство превращается в яд», – сказал Чаплыга.