План Зеленского может стать смертельным ядом для Украины

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 15:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


В случае частичного выполнения Западом «плана победы» Владимира Зеленского, Украина превратится в угрозу, подлежащую уничтожению.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае частичного выполнения Западом «плана победы» Владимира Зеленского, Украина превратится в угрозу, подлежащую...

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«Ключевым фактором к тем двум пунктам [плана победы Зеленского], то есть сбитию ракет РФ над территорией третьего государства ракетами НАТО, и предоставление дальнобоя с правом нанесения удара, играет только в комплексе с третьим пунктом – Украина в НАТО.

Возвратим тебя на секундочку к тому, с чем мы ехали в США. Эти три пункта были озвучены как ключевые. Они играют интегрально: если их расшить, то есть если ты дашь РСМД с правом бить, но без членства в НАТО, то в таком случае лекарство превращается в яд», – сказал Чаплыга.

«То есть из фактора сдерживания превращается в фактор угрозы, подлежащий превентивному уничтожению, понимаешь? Сбитие страной НАТО ракет России над третьей страной, не участвующей в войне, означает прямое вступление НАТО в войну при условии, что третья страна не является НАТО. То есть сшивающим фактором является НАТО. Но мы в НАТО близки как никогда. Поэтому оба из трёх НАТО и оставшиеся два фактора мы получили два отказа из двух. Всё», – подытожил он.

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