План Зеленского может стать смертельным ядом для Украины
В случае частичного выполнения Западом «плана победы» Владимира Зеленского, Украина превратится в угрозу, подлежащую уничтожению.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Ключевым фактором к тем двум пунктам [плана победы Зеленского], то есть сбитию ракет РФ над территорией третьего государства ракетами НАТО, и предоставление дальнобоя с правом нанесения удара, играет только в комплексе с третьим пунктом – Украина в НАТО.
Возвратим тебя на секундочку к тому, с чем мы ехали в США. Эти три пункта были озвучены как ключевые. Они играют интегрально: если их расшить, то есть если ты дашь РСМД с правом бить, но без членства в НАТО, то в таком случае лекарство превращается в яд», – сказал Чаплыга.
«То есть из фактора сдерживания превращается в фактор угрозы, подлежащий превентивному уничтожению, понимаешь? Сбитие страной НАТО ракет России над третьей страной, не участвующей в войне, означает прямое вступление НАТО в войну при условии, что третья страна не является НАТО. То есть сшивающим фактором является НАТО. Но мы в НАТО близки как никогда. Поэтому оба из трёх НАТО и оставшиеся два фактора мы получили два отказа из двух. Всё», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.