План Зеленского: Сначала Путин «сольёт» нам мокряков, потом Донбасс, а потом Крым

18.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Возможность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина становится все ближе. При этом Киев не согласится ни с потерей Донбасса, ни Крымского полуострова.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил Сергей Шефир, помощник президента Украины и давний партнер Зеленского по студии «95 квартал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей», – сказал Шефир.

«Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол», – уточнил он.

«Сейчас первая задача – вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним», – добавил соратник Зеленского.

«Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны!» – уточнил он.

«Крым – очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно», – обрисовал план советник украинского президента.

На вопрос журналиста, как поведет себя Зеленский, если Путин заявит, что Донбасс может быть возвращен Украине, но Крым останется в составе России, Шефир ответил:

«Ответит «нет», потому что Крым украинский».

«Следующая реплика Путина: «Разговор окончен, и тема Донбасса тоже закрыта», – смоделировала разговор президентов журналистка.

«Почему вы все в черно-белых тонах представляете?» – отмахнулся Шефир.

Экс- министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что оптимизма команде Зеленского добавляют состоявшиеся на днях телефонные переговоры с Путиным.

«Я вижу, что и команда Зеленского чуть-чуть вдохновилась после его прямого разговора с Путиным. Они поняли, что с Путиным можно договариваться, добиваться результата.

Медведчук, кстати, говорит правду – что не надо Зеленскому стесняться, Россия готова идти навстречу его просьбам, но, естественно, на условиях взаимности, эквивалентности равенства, как это и положено в межгосударственных отношениях. Если Зеленский добьется такого результата, это, конечно, повысит его авторитет», – сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

При этом экс-министр призвал не драматизировать, если задержанные за провокацию возле Керченского пролива экипажи ВМС Украины получат обвинительные приговоры в России.

«Не надо расстраиваться, если будут обвинительные приговоры, потому что это даст возможность президенту Путину применить свое право помилования, если суд вынесет приговор. По законодательным нормам, российский президент не может помиловать до решения суда», – сказал Суслов.