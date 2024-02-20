«Плана «Б» нет»: Шольц будет становиться все более агрессивно антироссийским

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В ближайшее время не США или Великобритания, а именно руководство Германии перехватит антироссийскую повестку «ястребов» в конфликте вокруг Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белов прогнозирует, что немецкий канцлер Олаф Шольц будет все больше копировать риторику министра обороны Бориса Писториуса, который стращает Европу войной с Россией через 3-5 лет и призывает перевооружаться.

«Мне кажется, что Шольц будет пытаться через внешнюю политику повышать свой рейтинг, поскольку экономическая политика провальная. Его коалиция компромиссная и не факт, что доживёт до выборов. И, на взгляд Шольца, помощь Украине до последнего солдата обеспечит ему поддержку. И в последующие месяцы в течение 2024 года мы будем видеть Германию как лидера евроатлантического сообщества, который будет обеспечивать поддержку Киева по всем направлениям. Это финансирование, поставки оружия. Открытым остаётся вопрос ракет большой дальности, но мне кажется, что Шольц будет переходить на агрессивную позицию», – сказал Белов.

Он уточнил что при этом в подконтрольных правительству немецких СМИ введен запрет на упоминание ударов Украины по территориям России вроде убийств мирных граждан в Белгороде – Киев должен преподноситься германским гражданам исключительно в роли жертвы.

«Всё, что происходит на российской территории, в Белгороде и других регионах, уничтожение гражданских объектов и гибель российских граждан, немцы практически не обращают на это внимания. СМИ делаю всё, чтобы сформировать образ России, который должен, по идее, обеспечить поддержку граждан, электората», – почеркнул Белов.

В свою очередь посол в отставке Александр Крамаренко заметил, что ставка на военную конфронтацию с Россией бесперспективна, хотя и продолжает доминировать в Европе, что показала прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности.

Он указал, что здравомыслящие политики должны осознавать: если не сработал «план «А» (контрнаступление ВСУ), нужно переходить к «плану «Б» (договариваться с Россией).

«Всё содержание позволяет судить о том, что решения с той стороны нет. То есть, не было никакого плана «Б», был только план «А». Если обращаться к истории, то все конфликты в отношении России разваливались на этапе, когда не срабатывал план «А». У Наполеона такой был – разбить русские армии в приграничных сражениях. Потом – неспособность германских войск выйти на линию Архангельск-Астрахань в течение трёх месяцев по плану Барбаросса. Вопрос, как и тогда, только в том, сколько жертв и разрушений предстоит, прежде чем с той стороны осознают, что другого выхода нет, кроме как договариваться на равноправной основе», – добавил международник.