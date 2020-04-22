Планета вошла в состояние конспирологического возбуждения

22.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В США хотят назначить Китай основным виновником распространения коронавируса нового типа, поскольку это может помочь президенту Дональду Трампу победить на выборах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Для Трампа тема отношений с КНР приобретает внутриполитическое значение, потому что она дает возможность представить кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена агентом Пекина. Предвыборная команда нынешнего главы Белого дома активно продвигает идею, что Байден не хочет считать КНР экономической угрозой. Кроме того, как считает демократический лагерь, играя на антикитайских настроениях, Трамп может уйти от ответственности за неготовность США к борьбе с вирусом», – отмечается в публикации.

Также в статье говорится, что Пекин не рассчитывал на такую эскалацию, но включился в игру по перехвату контроля над повесткой, поскольку для него важно минимизировать риски для своей репутации.

«Другой вопрос, что подобная война нарративов приводит общество в состояние конспирологического возбуждения, выйти из которого крайне сложно», – резюмирует издание.