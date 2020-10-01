Планом «Б» Зеленского окажется Хорватский сценарий?

01.10.2020, Донецк

Окружение Владимира Зеленского, неоднократно заявлявшее о наличии «плана Б» по Донбассу в случае провала Минских переговоров, похоже, сделало ставку на кровавую зачистку по примеру Сербской Краины, уничтоженной Хорватией при поддержке Запада.

Во всяком случае, на такое развитие событий намекают грядущие кадровые перестановки в группе украинских переговорщиков. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

…Свято место пусто не бывает: уволенному неугодному Зе-власти первому заместителю главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольду Фокину подыскивают замену. Судя по информации, находящейся в открытом доступе, ею может стать дипломат, бывший посол Украины в Хорватии, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, имеющий впечатляющее досье.

Есть все основания полагать, что потенциальный спикер украинской делегации – политик образованный, опытный и замысловатый. В послужном списке Лубкивского – престижные политические должности, грандиозные международные скандалы и искусные коррупционные преступления.

Маркиян Лубкивский, позиционирующий себя исключительно патриотом страны, в бытность послом Украины в Хорватии имел двойное гражданство: украинское и хорватское (что противоречит Конституции «незалежной»), устраивал финансовые махинации на рынке земли и недвижимости Хорватии и даже стал криминальным авторитетом на Балканах, удостоившись прозвища Мафиозо Марко.

Последней «заслуге» он обязан участию в разветвленной организации албано-хорватской ОПГ, занимающейся торговлей наркотиками, оружием и украинскими женщинами. Это лишь краткий экскурс по достижениям потенциального переговорщика в ТКГ.

Уроженец Львова Лубкивский всегда был активным сторонником цветных революций на Украине и придерживался агрессивной антироссийской риторики. Мы можем смело утверждать, что это – человек войны.

Он неоднократно настаивал на необходимости применения военного (хорватского) сценария в решении конфликта в Донбассе, и по сей день оказывает помощь бойцам так называемой АТО, убивающих жителей народных республик. Для украинских властей, находящихся на грани срыва Минских соглашений, Лубкивский – идеальная кандидатура на вакансию в отряд захватнически настроенных переговорщиков.

Можно полагать, что с приходом этого дипломата в Контактную группу, деятельность ее станет еще более подлой, а Донбасс захлестнет новая волна обстрелов вооруженными формированиями Украины. Ведь на примере воюющей Хорватии Лубкивский неоднократно подчеркивал, что там об «особом статусе не заикались», а переговоры, подобные Минским соглашениям (план «Загреб-4), закончились войной.