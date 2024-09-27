Документ, который просроченный президент Украины повез в США, – это не «план перемоги», а список хотелок Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Алексндра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, западные элиты не станут разрешать Украине дальнобойные удары своими ракетами по России, особенно после уточнения доктрины ядерного сдерживания РФ.

«Уже же заявлено многими американскими, возле Байдена, людьми, чиновниками, что в плане Зеленского перемоги нет, что это все просто бла-бла-бла. Это пожелания, плюс, дайте еще оружия и денег – это самый главный лейтмотив.

И тогда они говорят, а что обсуждать, о чем? Что, бить по российским объектам – так Путин сейчас высказал, сказал, что, если и как только это будет сделано, они тогда ядерную доктрину поменяют и ударят по западным странам моментально.

То есть, угрозы возросли, а кому это надо? Лучше «Октоберфест» проводить, правда? Это гораздо приятнее. Поэтому они не знают, как бы им в этом плане действовать до конца», – заключил Соскин.