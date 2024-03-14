Планы Буданова в четвертый раз утекли из кабинетов ГУР

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Российские спецслужбы уже в четвертый раз получили информацию о планах ГУР МО Украины и разнесли сформированные им подразделения еще до того, как они смогли зайти на территорию РФ.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что за сутки до вторжения РДК русские начали работать по местам сосредоточения техники и личного состава на территории Украины. Была информация – вот в чем вопрос. Потекло. И в чем был смысл прорыва, если их ждали? Кстати, то, что их ждали, подтвердил и боец РДК. Это боец «Легиона свободы» Барановский. Знаете, что он заявляет? «Если в Белгородской области нас как-то ждали». Д а не как-то вас ждали, а очень серьезно ждали. Что и свидетельствовало о нанесении ударов превентивных, даже с использованием штурмовой авиации по местам сосредоточения на территории Украины», – сказал эксперт.

«То есть, вы еще не зашли, по вам начали отрабатывать – по бронетехнике, по личному составу и всему остальному компоненту вторжения. Опять, я еще раз подчеркиваю, к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины обращаюсь – это четвертый эпизод, когда подобные операции, характер их проведения стают известными российским спецслужбам. Обратите, наконец, на это внимание», – заявил Снегирев.