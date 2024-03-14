Планы Буданова в четвертый раз утекли из кабинетов ГУР

Анатолий Лапин.  
14.03.2024 10:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 503
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Российские спецслужбы уже в четвертый раз получили информацию о планах ГУР МО Украины и разнесли сформированные им подразделения еще до того, как они смогли зайти на территорию РФ.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские спецслужбы уже в четвертый раз получили информацию о планах ГУР МО Украины и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Дело в том, что за сутки до вторжения РДК русские начали работать по местам сосредоточения техники и личного состава на территории Украины. Была информация – вот в чем вопрос. Потекло. И в чем был смысл прорыва, если их ждали? Кстати, то, что их ждали, подтвердил и боец РДК. Это боец «Легиона свободы» Барановский.

Знаете, что он заявляет? «Если в Белгородской области нас как-то ждали». Д а не как-то вас ждали, а очень серьезно ждали. Что и свидетельствовало о нанесении ударов превентивных, даже с использованием штурмовой авиации по местам сосредоточения на территории Украины», – сказал эксперт.

«То есть, вы еще не зашли, по вам начали отрабатывать – по бронетехнике, по личному составу и всему остальному компоненту вторжения. Опять, я еще раз подчеркиваю, к Главному управлению разведки Министерства обороны Украины обращаюсь – это четвертый эпизод, когда подобные операции, характер их проведения стают известными российским спецслужбам. Обратите, наконец, на это внимание», – заявил Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть