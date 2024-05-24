«Планы на столе в Кремле»: провалившие «контрнаступ» генералы поводили Зеленского за нос – экс-министр

Версия провале «контрнаступа» в 2023 году из-за того, что планы о нем лежали на столе в Кремле ещё до его начала – сказки для Зеленского от генералов, проваливших наступление.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Даже для несведущего человека было понятно, где будет наступать украинская армия. Зачем вам планы наступления, если вы видите, где идёт концентрация войск? Как сегодня можно скрыть в южных степях концентрацию бригад, которые готовятся к наступлению? При наличии дронов, космической разведки. Идёт подрыв Каховской ГЭС для обеспечения фланга, чтобы не переправились, не ударили во фланг. Что вам ещё непонятно? Что противник уже готов, 6 месяцев он строил полосу обеспечения, строил линии обороны, готовился, укреплял. И, кстати, под обстрелами. Поэтому, когда он говорит о том, что были планы, то это не значит, что кто-то взял карты и ушёл в Кремль. Ничего подобного. Не видеть, где будет наступать украинская армия, было невозможно. Скрытность была потеряна ещё в тот момент, когда вот эти все говорящие головы из офиса президента рассказывали о кофепитии на набережной Ялты. Надо быть дебилом, чтобы не понимать, как будет действовать украинская армия. Дальше уже дело техники, военных специалистов, определить направления ударов, где там местность позволяет», – возмущался Рева.

«И когда ему говорят, что планы наши вскрыли, и поэтому мы не успели – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, почему провалилось, говорят: «Вы представляете, кто-то сдал планы»… А наш президент, он же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?», – добавил экс-министр.