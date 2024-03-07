«Планы Нуланд провалились» – в США завидуют, что Россия обуздала своих олигархов

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Антироссийские санкции сделали большое одолжение РФ, избавив её от класса независимых от государства олигархов.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одна вещь, в которой мы помогли России с помощью санкций – это избавиться от класса олигархов. Да, сейчас есть олигархи, но сейчас у них и близко нет той власти, как раньше. Они полностью контролируются государством, их деньги не покидают Россию. Они реинвестируют в Россию. Вот, почему их экономика растёт», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что победить Россию уже очевидно не получится, так что Вашингтону придётся приспосабливаться к новым условиям игры.

«Так что проект Нуланд провалился. И я думаю, администрация Байдена понимает это. И это влечёт за собой последствия, к которым Америке придётся приспосабливаться. Это не значит, что мы сдадимся России – и дадим ей всё, чего она хочет. Но это означает, что мы должны адаптироваться. Потому что альтернативой является ядерная война, которую мы, вероятно, не в состоянии выиграть на данный момент. В ядерной войне никто не выигрывает. Дело в том, что прямо сейчас есть шанс, что Россия выйдет из ядерной войны с сохранением цивилизации. А это значит, что мы не можем уничтожить Россию. Это очень опасная ситуация», – подытожил он.