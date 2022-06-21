Планы получить 1000 западных гаубиц упрутся в отсутствие логистики и боекомплекта – генерал ВСУ

Озвученные офисом президента Украины количество тяжелого оружия, которое необходимо ВСУ, упираются в отсутствие боекомплекта для них и невозможность доставки.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, советник главы офиса Михаил Подоляк, озвучив потребности, не учел ряд сопутствующих факторов.

«Господин советник Ермака заявляет, не имея абсолютно никакого военного образования, что нужно для государства (кто ему дает эти цифры?) тысяча пушек калибра 155. Теперь давайте посчитаем – на тысячу пушек калибра 155 нам минимально нужно по пять человек на каждую пушку, а иногда шесть – в зависимости от типа пушки. Рассчитываем в среднем пять человек. Тысяча пушек – пять тысяч человек.

Если мы хотим иметь людей, которые могут отдыхать или заменять, это двойной комплект – это десять тысяч человек. Это первое.

Следующее – 10 тысяч пушек, боекомплект одной пушки – 60 выстрелов калибра 150. То есть нам нужно на один боекомплект примерно 60 тысяч выстрелов. Один боекомплект в лучшем случае, при активных боевых действиях – на один, максимум на два дня.

Мы воюем не месяц, а значительно больше. Условно, минимальная потребность у нас может быть на уровне 10 боекомплектов, это минимальная необходимость. То есть это, условно говоря, цифра выходит на уровне миллионов. А если и больше, то еще больше.

Теперь задача номер один – где взять эти снаряды? Такое количество снарядов даже для стран НАТО – это проблема, чтобы произвести в таком количестве. А как их доставить? Вот какие проблемы меня, как военного, больше интересуют.

Когда заявляют такие огромные голые цифры, люди не понимают, какая система логистики должна быть организована, потому для нас самое важное – не просто просить эти вещи, а потом понимать, как мы будем это обеспечивать», – заявил Кривонос.