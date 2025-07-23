Планы США по Зангезурскому коридору могут упереться в «непроходимое» Каспийское море

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Лоббируемое США создание Зангезурского коридора представляет угрозу безопасности Ирана и дальнейшего вытеснения России из Армении и Азербайджана. Однако эти прожекты могут завести самих планировщиков в геополитический тупик.

Об этом пишет издание The Cradle Turkiye, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Растущее сближение Баку и Еревана скрывает более глубокую цель: вытеснить Россию с Кавказа и подчинить регион западной гегемонии», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что изначально Россия предлагала возобновить сообщение между Азербайджаном и его анклавом – Нахичеванью по Кавказской железной дороге (ветка проходит через Ереван), заблокированной ещё в 1992 году. Маршрут должен был охраняться ФСБ.

«Причина отклонения такого варианта заключается в следующем: армянские железные дороги контролируются концессионером Южно-Кавказской железной дороги, учрежденной РЖД. Эта концессия была заключена в 2008 году и предоставлена на 30 лет. Связь этой железной дороги с Нахичеванью рассматривается властями обеих стран как продолжение присутствия России в регионе. Однако именно это и желательно устранить», – говорится в материале.

Вместо этого режим Никола Пашиняна договаривается с Азербайджаном на запуск под «охраной США» прилегающего к границе Ирана Зангезурского коридора протяжённостью около 40 километров.

«Это будет означать, что Иран потеряет одного из своих естественных соседей по границе (Армению). Это несет в себе риски… Намеки на то, что коридор будет передан международному консорциуму, а именно США или, в какой-то степени, Европе, могут также привести к тому, что Иран открыто будет делить границы со своими врагами, а не с Россией», – указывается в статье.

Автор подчеркивает:

«Проект Зангезура отнюдь не является нейтральным инфраструктурным планом, а отражает преднамеренную попытку маргинализировать роль Москвы на Кавказе».

Впрочем, несостоятельны и прогнозы о радужных перспективах Зангезура как составляющей нового большого маршрута поставок из Китая в Европу через Среднюю Азию.