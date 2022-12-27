Планы Запада по быстрой победе над Россией сорвались, – эксперт

Планы по быстрой победе Запада над Россией потерпели крах. Об этом в эфире интернет-канала «Klymenko Time» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, изоляции России, как на это рассчитывал Запад, не произошло и страны Евразии наоборот увеличили с ней сотрудничество.

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«Ничего не идет по плану, ни у кого ничего не идет по плану. Если изначально российское вторжение в Украину, целью которого было создать кризис безопасности в Европе, который вынудил бы США сесть за стол переговоров с Россией и разделить сферы влияния, – кстати, мы отмечаем год российских предложений по новой Ялте, по разделению сфер влияния в эти дни, он провалился, этот план. Но и план нанесения быстрого поражения России, поражения, которое дестабилизировало бы Россию изнутри, он сегодня тоже не реализован.

Потому что, если мы вернемся в март, то там было очень много времени, что к лету, к осени все закончится и закончится полным поражением России. Тоже не сложилось, в том числе в силу позиций других партнеров России – явных или скрытых по этому евразийскому блоку, которые в какой-то мере поддержали российскую экономику и политическую систему расширением сотрудничества с ней. Чего стоит только рост торговли с Китаем, с Индией, с Турцией, с другими странами», – заявил Бортник.