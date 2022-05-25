Планы Запада Россию до Киева доведут: в Москве не верят Киссинджеру и подняли на смех итальянцев

Новости Украины

В случае изменения российским руководством текущего сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры, а «рекламные визиты «в Украину» разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей».

Такое мнение в своем блоге высказал бывший президент РФ, а ныне замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя недавно озвученный правительством Италии и переданный генсеку ООН Антониу Гуттеришу четырехэтапный мирный план по Украине.

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Напомним, итальянский план предполагает согласие Киева на нейтральный статус Украиныс одновременным согласием Москвы на беспрепятственное вхождение в ЕС. Кроме того, итальянцы предлагают закрепить автономию Донбасса и Крыма в составе Украины, а российским войскам предлагается остановить боевые действия и уйти с уже освобожденных территорий Незалежной.

Медведев сомневается в адекватности представлений итальянских властей о реальности и считает, что подобные предложения – всего лишь симуляция готовности к мирным переговорам и попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо.

«Это чистый поток сознания европейских графоманов. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», – пишет российский политик.

«Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчёте и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения», – указывает Медведев, обращая внимание на то, что сама Украина договариваться совсем не хочет, а о российском проекте мирного договора и в Киеве и в западных столицах давно предпочли забыть.

«Расчёт только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца», – констатирует Дмитрий Медведев, предлагая «игнорировать» предложения, которые создаются «строго в интересах НАТО и западного миропорядка» и без учета позиции Москвы.

«Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции», – добавляет Дмитрий Медведев.

Подьверждает мнение Медведева еще один высокопоставленный российский чиновник, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме» – заявил он в одном из свежих интервью, комментируя ход СВО на Украине.

Отметим, что итальянский план – далеко не единственное из озвученных в западных столицах предложений по украинскому вопросу. Так, влиятельная американская консервативная газета National Interest в одной из недавних публикаций вбросила тезис о том, что Зеленскому следует договориться с Россией и отдать ей Донбасс, чтобы не потерять больше.

По мнению аналитиков, мнения которых приводит издание, Украина должна поступиться Донбассом и побережьем Азовского моря для заключения соглашения с Россией и сохранения доступа к Черному морю.

В частности, экс-директор Офиса USAID по демократии и управлению Джеральд Ф. Хайман считает, что промышленность Донбасса находится в разрушенном состоянии, а его предприятия не могли считаться конкурентноспособными на мировой арене и до 2014 года. Поэтому в регионе едва ли есть что-то, за что Киеву следует сражаться.

«Другое дело — весь юг от Крыма до Молдавии. Поступиться ими — значит лишить Украину доступа к международным водам через Черное море», — подчеркивает американский автор, развивая тезис о том, что Украине было бы разумно «согласиться на эту жертву, какой бы мучительной она ни была, и даже несмотря на то, что Зеленский отказался отдать даже «кусок» Украины.

«Такое решение должна принимать Украина, так было бы правильно, однако союзники по НАТО, в том числе США, должны поощрять его или, по крайней мере, не пытаться отговорить Зеленского от его достижения», — уверен американский аналитик.

Подал свой голос за скорейшие переговоры Киева и Москвы и патриарх американкой политики, бывщий госсекретарь этой страны Генри Киссинджер. Выступая на форуме в Давосе он заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Россией, даже если от него потребуются уступки:

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», – уверен Киссинджер.

По мнению экс-госсекретаря, продолжение войны ради попытки ослабить Россию грозит катастрофическими последствиями для Запада: продовольственный и топливный кризисы лишь усугубляются. Мировой голод может вызвать очередную лавину мигрантов, которую на Западе не смогут переварить.

«В теории Киссинджер хотел бы увидеть на Украине некий «статус-кво”: с созданием буферной нейтральной зоны между Россией и НАТО. Эта зона не должна входить ни в североатлантический альянс, ни в Евросоюз. Если же Запад с этим промедлит, то вся подобная зона может перейти под контроль России, что будет означать уже стратегическое поражение для США. Украине же и её западным союзникам нужно смириться с потерей значимых территорий. Киссинджер – приверженец стратегии realpolitik – видит такие потери для Запада незначительными в сравнении с тем, что может случиться, если на них сейчас не пойти», – указывает российский политолог-американист Малек Дудаков, обращая внимание на показательный, по его мнению, факт, что западный мир морально готовиться к реальной угрозе ядерного конфликта.

«Это означает «сейсмический сдвиг» в геополитике – когда то, что раньше казалось невозможным, стало вполне вероятным.

Вместе с тем, Дудаков скептически оценивант перспективы подобных договоренностей с Западом.

«Либеральный миропорядок оказался перед лицом экзистенциального кризиса. К сожалению для Киссинджера, реалистов в центрах принятия решений нет – поэтому Вашингтон и Брюссель продолжают жать на педаль газа до упора, даже видя, что впереди обрыв», – заключает политолог.

Солидарен с оценками Малека Дудакова и профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

«Киссинджер, «последний из мудрых», начал понимать масштаб бедствия. Он почувствовал этот лёгкий, но леденящий ветерок предчувствия большой беды. Большой именно американской беды. Он давно живёт. Он многое помнит. И ещё о большем молчит. Что он понял? Да то, что Украина, – это не наш, российский, «Вьетнам». Это их – евроатлантический «Вьетнам». Да, с центром в Европе, но от него американцам огородиться будет пока крайне сложно», – пишет Евстафьев в своем блоге.

По мнению московского профессора, «Киссинджер опоздал на 20 лет. Это надо было и сказать, и сделать ДО первого майдана. До политической легализации русофобии в бывшей УССР».

Тем не менее, считает профессор ВШЭ, признание Киссинджера все же очень ценно, поскольку «вскрывает политическую ментальность американской элиты».

«Пока она, американская элита, не начинает ощущать угрозу своему – и больше ничему – благополучию, американцы никогда и ни с кем не будут договариваться. Даже о такой мелочи, как нейтральный статус страны на другом конце света. Нет, американская элита ещё не ощутила в полной мере угрозы, которая исходит из «украинской воронки». Нет, они пока считают, что этот хаос – управляемый, он далеко, а Россию удастся «дожать», – утверждает Дмитрий Евстафьев.

На то, что на Западе, генерируя мирные планы подобные итальянскому или предложения, подобные тем, о которых говорит Генри Киссинджер, плохо понимают логику действий Кремля, указывает в своем блоге и российский историк-архивист Александр Дюков.

«Как я уже говорил, логики действий Кремля во внешней политике на Западе категорически не понимают. На Западе (да и у нас в стране) в происках объяснения российской внешней политики изобретаются всевозможные конспирологические теории и хитрые планы Путина. На самом деле подход Кремля неизменен: Россия долго (очень долго, бесконечно долго) пытается обезопасить себя дипломатическими средствами, договаривается об урегулировании, деэскалации, уступает, убеждает, стыдит, чуть ли не умоляет – и только когда другого выхода уже нет, применяет силу. Но применение силы носит ограниченный характер – Кремль не уничтожает противника, а готов с ним договариваться – но уже на новых, менее выгодных для противника условиях», – отмечает Дюков.

По мнению историка, ситуация на Украине прекрасно иллюстрирует эту модель поведения Кремля.

«Ставки уже повысились: чтобы договориться, Киеву надо отдавать сейчас не только Донбасс (этим можно было обойтись в марте), но и Херсонскую область вместе с контролируемыми ныне Россией частями Запорожской и Харьковской областей. Через месяц-два территорий, российский контроль над которыми не обсуждается, будет еще больше. Еще раз повторю: Кремль будет пытаться договориться мирным образом до тех пор, пока это возможно, потом поднимет ставки и будет договариваться уже с менее выгодными для оппонента условиями. Это очень неторопливо, очень последовательно – и, конечно, довольно раздражающе для общества, которому хочется ясной конечной цели, а не процесса. Но поскольку ни в Киеве, ни в западных столицах в настоящее время не готовы договариваться с Россией от слова вообще – эта медленная тактика доведет нас до Киева», – уверен российский ученый.

Косвенно подтверждает логику Дюкова и российский медмйщик Илья Янсен, который, ссылвясь на собственные инсайды из кругов, приближенных к политическому руководству страны утверждает, что на данный момент, основным в политических элитах РФ является сценарий завершения СВО, основанный на концепции «ЛДНР+Крым+Херсон» с рамочными мирными соглашениями и заморозкой конфликта».

В то же время, по словам Янсена, в случае неуступчивости Киева, если Зеленский и Ко не пойдут на предложенные Россией компромиссы, в качестве резервного плана в Кремле рассматривают вариант расширения боевых действий с целью взятия под российский контроль севеиного Причерноморья с Одессой и Николаевом.