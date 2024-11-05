Пластический хирург, зарабатывавший миллионы, ушел добровольцем на СВО

Военные медики на СВО оказывают помощь и бойцам, и местному населению, и военнопленным. Часто операции приходится проводить лежа, потому что идет обстрел. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила военный волонтёр Юлия Коба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в тылу воспринимаем докторов, как нечто отрицательное – очереди, записаться невозможно, все они такие нехорошие. Но военные врачи и весь медперсонал – это святые люди. Начиная с того, что они оказывают помощь всем, не чураются украинских военнопленных. Они говорят: это люди, их тоже ждут дома, и если мы можем ему помочь, то почему бы и нет. И конечно же гражданскому населению, которое находится в зоне боестолкновений. Здесь у каждого доктора есть возможность обратиться за помощью коллегам, есть телемедицина, есть куча современной аппаратуры. Там такого нет. Часть операций производится лёжа в буквальном смысле. То есть лежит не только пациент, но лежат и хирурги. Потому что обстрел. Была моя воля, я бы каждому из них дала бы орден Героя. Девчонки, молодые медсёстры стоят по полсуток на ногах», – отметила она.

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По словам волонтёра, сегодня на фронт приходит большое количество добровольцев-медиков.

«Знаю историю, когда пришёл человек, зарабатывающий больше миллиона в месяц пластическим хирургом в одной крупной клинике. Он решил, что его знания сегодня гораздо полезнее на фронте, чем там. И сейчас он довольно успешно оперирует наших парней. Один мой знакомый, а познакомились мы уже на СВО, променял свой диплом врача на бизнес. Но случилась мобилизация. Он пришёл в военкомат, и ему сказали – давай! Вначале он усомнился, но затем принял решение, обратился к своим преподавателям, полистал литературу, и сегодня – прекрасный врач. И говорит, что уже присматривает вакансии в тылу, пойдет в медицину, потому что это его призвание – спасать людей, помогать. У него есть для этого все – знания, потенциал, искра внутри него. Вот так СВО открывает великих врачей», – подытожила Коба.